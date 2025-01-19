Дональд Трамп запустил собственную криптовалюту – мемкоин $TRUMP

Избранный президент США Дональд Трамп запустил свою криптовалюту

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил в соцсетях о запуске официального мемкоина $TRUMP.

Запуск встретил волну энтузиазма и трейдеры бросились скупать монету, что привело к объемам торгов на сотни миллионов долларов в течение нескольких часов.

Ранее Трамп неоднократно высказывался в поддержку криптовалюты. Также он встречался с представителями рынка майнинга криптовалюты в июне прошлого года.

Coindesk отмечает, что Трамп таким образом стал первым кандидатом, поддержавшим криптоиндустрию.

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