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В Минобороны объяснили, что ждет студентов, которые не сдадут экзамен по обязательной базовой военной подготовке

11:16, 19 января 2025
Если студенты по каким-либо принципам не могут сдать экзамен или сдали его неудовлетворительно, они не смогут в будущем проходить обучение в высших учебных заведениях.
В Минобороны объяснили, что ждет студентов, которые не сдадут экзамен по обязательной базовой военной подготовке
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В Минобороны отметили, что прохождение базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) обязательно для всех студентов высших учебных заведений. Это подчеркнул заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник.

«Хочу подчеркнуть, что она [БЗВП] обязательна для всех. И если студенты по каким-либо принципам не могут сдать экзамен или сдали его неудовлетворительно, если они отказываются принять военную присягу, они не смогут в будущем проходить обучение в высших учебных заведениях», — заявил Мельник.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», для студентов с сентября 2025 года стартует базовая общевойсковая подготовка. Как указывают в Минобороны, БЗВП для студентов высших учебных заведений будет идти 300 академических часов – это 90 часов теории в учебных заведениях и 210 часов практики в воинских частях и центрах.

По словам заместителя министра обороны Украины бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, теорию должны пройти все студенты – и мужчины, и женщины. Практический же курс обязателен только для мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Женщины будут проходить практику только по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра.

Чему будут учить:

  • тактическая, разведывательная и психологическая подготовка
  • основы военной дисциплины
  • домедицинская помощь
  • обращение с оружием

После прохождения БЗВП студенты будут приносить военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.

Напомним, что 15 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» об особенностях взятия граждан Украины на военный учет №12076. Документ, в частности, предусматривает системное внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов – получателей высшего образования.

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Минобороны студенты

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