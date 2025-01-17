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Базовая общевойсковая подготовка для всех студентов начнется в сентябре

11:53, 17 января 2025
Теорию должны будут пройти все студенты – и мужчины, и женщины, а практический курс обязательный только для мужчин, пригодных к военной службе.
Базовая общевойсковая подготовка для всех студентов начнется в сентябре
Иллюстративное изображение: Минобороны
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Для студентов с сентября 2025 года стартует базовая общевойсковая подготовка. Как указывают в Минобороны, БЗВП для студентов высших учебных заведений будет идти 300 академических часов – это 90 часов теории в учебных заведениях и 210 часов практики в воинских частях и центрах.

По словам заместителя министра обороны Украины бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, теорию должны пройти все студенты – и мужчины, и женщины. Практический же курс обязателен только для мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Женщины будут проходить практику только по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра.

Чему будут учить:

  • тактическая, разведывательная и психологическая подготовка
  • основы военной дисциплины
  • домедицинская помощь
  • обращение с оружием

После прохождения БЗВП студенты будут приносить военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.

Напомним, что 15 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» об особенностях взятия граждан Украины на военный учет №12076. Документ, в частности, предусматривает системное внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов – получателей высшего образования.

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Минобороны студенты

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