Базовая общевойсковая подготовка для всех студентов начнется в сентябре

Теорию должны будут пройти все студенты – и мужчины, и женщины, а практический курс обязательный только для мужчин, пригодных к военной службе.

Иллюстративное изображение: Минобороны

Для студентов с сентября 2025 года стартует базовая общевойсковая подготовка. Как указывают в Минобороны, БЗВП для студентов высших учебных заведений будет идти 300 академических часов – это 90 часов теории в учебных заведениях и 210 часов практики в воинских частях и центрах.

По словам заместителя министра обороны Украины бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, теорию должны пройти все студенты – и мужчины, и женщины. Практический же курс обязателен только для мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Женщины будут проходить практику только по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра.

Чему будут учить:

тактическая, разведывательная и психологическая подготовка

основы военной дисциплины

домедицинская помощь

обращение с оружием

После прохождения БЗВП студенты будут приносить военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.

Напомним, что 15 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» об особенностях взятия граждан Украины на военный учет №12076. Документ, в частности, предусматривает системное внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов – получателей высшего образования.

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