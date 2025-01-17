Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

IQ-тестирование в апелляционные суды – итоги тестирования кандидатов по хозяйственной специализации

11:44, 17 января 2025
На 58 вакантных должностей судей апелляционных хозяйственных судов остается 98 претендентов.
IQ-тестирование в апелляционные суды – итоги тестирования кандидатов по хозяйственной специализации
Источник фото — ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 17 января 2025 года подвела итоги тестирования на когнитивные способности, которое 16-17 января сдавали кандидаты на должности судей апелляционных судов по хозяйственной специализации.

Успешным IQ-тестирование стало для 73,7% кандидатов на должности судей апелляционных судов хозяйственной специализации (показатель гражданской специализации – 66,7%, уголовной специализации – 72,5%, административной специализации – 80,15%).

Результаты следующие:

Допущено к IQ-тестированию – 134 кандидата 

Явилось на тестирование – 133 кандидата

Сдали тестирование удачно – 98 человек, то есть 73,7%

Сдали тестирование неудачно – 35 кандидатов, то есть 26,3% 

По дням результат таков:

16 января – удачно сдали тестирование 70,1%, а неудачно – 29,9% кандидатов

17 января – удачно составили тестирование 80,4% претендентов, а неудачно – 19,6%

Утверждение результатов и обнародование персональных результатов кандидатов запланировано на 20 января.

Напомним, что в отличие от действовавших в прошлом году правил IQ-тестирования, на этот раз кандидатам необходимо было набрать минимум 100 баллов из 145 возможных (ранее, до изменения законодательства, необходимо было набрать 108,75 балла).

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 15 января 2025 года ВККС решила, что на 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС будет объявлен новый конкурс. Причина – ни один из 19 претендентов не смог набрать 75% баллов от максимально возможного количества баллов за этап практического задания.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто претендует на две должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей: список

Вероятность того, что две должности судей КСУ по квоте Съезда судей заполнить снова не удастся, является высокой.

Задержанная добровольно разблокировала телефон по просьбе полицейских, поэтому здесь нет вмешательства в тайну общения – Верховный Суд

Защитник указывал, что осужденная, добровольно по просьбе полицейских разблокировав телефон в день задержания, не давала согласия на вмешательство в ее частную жизнь путем доступа к частной переписке.

Верховный Суд объяснил, что включает в себя искреннее раскаяние

Осужденный за публикации в соцсетях с оправданиями агрессии утверждал, что не понимал принцип действия социальной сети.

IQ-тестирование в апелляционные суды – итоги тестирования кандидатов по хозяйственной специализации

На 58 вакантных должностей судей апелляционных хозяйственных судов остается 98 претендентов.

Чрезмерная требовательность к подтверждению полномочий представителя по защите социальных прав является ограничением доступа лица к суду – позиция Верховного Суда

Формальный подход к оценке доверенности фактически нарушает основное право человека на доступ к суду и защиту своих прав, указал Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області