IQ-тестирование в апелляционные суды – итоги тестирования кандидатов по хозяйственной специализации

На 58 вакантных должностей судей апелляционных хозяйственных судов остается 98 претендентов.

Источник фото — ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 17 января 2025 года подвела итоги тестирования на когнитивные способности, которое 16-17 января сдавали кандидаты на должности судей апелляционных судов по хозяйственной специализации.

Успешным IQ-тестирование стало для 73,7% кандидатов на должности судей апелляционных судов хозяйственной специализации (показатель гражданской специализации – 66,7%, уголовной специализации – 72,5%, административной специализации – 80,15%).

Результаты следующие:

Допущено к IQ-тестированию – 134 кандидата

Явилось на тестирование – 133 кандидата

Сдали тестирование удачно – 98 человек, то есть 73,7%

Сдали тестирование неудачно – 35 кандидатов, то есть 26,3%

По дням результат таков:

16 января – удачно сдали тестирование 70,1%, а неудачно – 29,9% кандидатов

17 января – удачно составили тестирование 80,4% претендентов, а неудачно – 19,6%

Утверждение результатов и обнародование персональных результатов кандидатов запланировано на 20 января.

Напомним, что в отличие от действовавших в прошлом году правил IQ-тестирования, на этот раз кандидатам необходимо было набрать минимум 100 баллов из 145 возможных (ранее, до изменения законодательства, необходимо было набрать 108,75 балла).

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 15 января 2025 года ВККС решила, что на 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС будет объявлен новый конкурс. Причина – ни один из 19 претендентов не смог набрать 75% баллов от максимально возможного количества баллов за этап практического задания.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.