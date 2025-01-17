Глава МИД Словении Таня Файон прибыла в Киев

Министр иностранных дел Словении Таня Файон прибыла в Киев для обсуждения поддержки Украины.

Фото: Х/MFEA Slovenia

В пятницу, 17 января, министр иностранных дел Словении Таня Файон приехала в Киев. Её визит состоялся по приглашению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, сообщает словенский МИД.

Файон примет участие в министерской встрече «Украина - Юго-Восточная Европа», где будут обсуждаться вопросы поддержки Украины.

«Они будут говорить с коллегами о дальнейшей поддержке Украины, восстановление страны и поиск мирного решения», - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Украину. Тогда Украина и Великобритания подписали декларацию и соглашение о столетнем партнерстве на первую четверть XXI века.

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