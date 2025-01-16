Україна та Велика Британія підписали декларацію про сторічне партнерство на першу чверть XXI століття – документ

19:05, 16 січня 2025
Україна та Британія домовилися про 3 млрд фунтів щорічної військової допомоги до 2030 року.
Фото: ОП
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна та Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії уклали Угоду та Декларацію про сторічне партнерство. Документи підписали Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев повідомив, що посилення стратегічних відносин між нашими державами набуває дедалі більшої та серйознішої динаміки та масштабів, адже:
- 8 жовтня 2020 року – підписано Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство;
- 12 січня 2024 року – 10-тирічна Угода про співробітництво у сфері безпеки (перша у серії з 27 нині укладених);
- 16 січня 2025 року – нові стратегічні документи, які окреслюють наше співробітництво у цьому та першій чверті наступного століття.
Підписані документи закладають основу для співпраці на першу чверть XXI століття, охоплюючи ключові сфери:
- Оборона: створення спільних військових формувань, збільшення промислової бази, щорічна військова допомога Україні у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів до 2030 року, а також швидке постачання сучасної військової техніки.
- Економіка: розширення торгівлі, підтримка макроекономічної стійкості України, взаємний доступ до ринків, співпраця у продовольчій безпеці та агротехнологіях.
- Енергетика: зміцнення енергетичного партнерства, розбудова зеленої інфраструктури.
- Правосуддя: спільні дії щодо притягнення росії до відповідальності, співпраця правоохоронних органів.
Сторони домовилися про розвиток у таких сферах:
- Новітні технології, наукові дослідження, інновації, космічне партнерство.
- Системи охорони здоров’я, соціальна сфера, мобільність, культура, спорт.
- Питання ветеранської та молодіжної політики.
Ця угода продовжує низку стратегічних кроків між країнами:
- Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство (2020).
- Десятирічна Угода про співробітництво у сфері безпеки (2024).
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