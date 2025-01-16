Україна та Велика Британія підписали декларацію про сторічне партнерство на першу чверть XXI століття – документ

Україна та Британія домовилися про 3 млрд фунтів щорічної військової допомоги до 2030 року.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна та Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії уклали Угоду та Декларацію про сторічне партнерство. Документи підписали Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев повідомив, що посилення стратегічних відносин між нашими державами набуває дедалі більшої та серйознішої динаміки та масштабів, адже:

8 жовтня 2020 року – підписано Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство;

12 січня 2024 року – 10-тирічна Угода про співробітництво у сфері безпеки (перша у серії з 27 нині укладених);

16 січня 2025 року – нові стратегічні документи, які окреслюють наше співробітництво у цьому та першій чверті наступного століття.

Підписані документи закладають основу для співпраці на першу чверть XXI століття, охоплюючи ключові сфери:

Оборона: створення спільних військових формувань, збільшення промислової бази, щорічна військова допомога Україні у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів до 2030 року, а також швидке постачання сучасної військової техніки.

Економіка: розширення торгівлі, підтримка макроекономічної стійкості України, взаємний доступ до ринків, співпраця у продовольчій безпеці та агротехнологіях.

Енергетика: зміцнення енергетичного партнерства, розбудова зеленої інфраструктури.

Правосуддя: спільні дії щодо притягнення росії до відповідальності, співпраця правоохоронних органів.

Сторони домовилися про розвиток у таких сферах:

Новітні технології, наукові дослідження, інновації, космічне партнерство.

Системи охорони здоров’я, соціальна сфера, мобільність, культура, спорт.

Питання ветеранської та молодіжної політики.

Ця угода продовжує низку стратегічних кроків між країнами:

Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство (2020).

Десятирічна Угода про співробітництво у сфері безпеки (2024).

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