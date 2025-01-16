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Україна та Велика Британія підписали декларацію про сторічне партнерство на першу чверть XXI століття – документ

19:05, 16 січня 2025
Україна та Британія домовилися про 3 млрд фунтів щорічної військової допомоги до 2030 року.
Україна та Велика Британія підписали декларацію про сторічне партнерство на першу чверть XXI століття – документ
Фото: ОП
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна та Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії уклали Угоду та Декларацію про сторічне партнерство. Документи підписали Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев повідомив, що посилення стратегічних відносин між нашими державами набуває дедалі більшої та серйознішої динаміки та масштабів, адже:

  • 8 жовтня 2020 року – підписано Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство;
  • 12 січня 2024 року – 10-тирічна Угода про співробітництво у сфері безпеки (перша у серії з 27 нині укладених);
  • 16 січня 2025 року – нові стратегічні документи, які окреслюють наше співробітництво у цьому та першій чверті наступного століття.

Підписані документи закладають основу для співпраці на першу чверть XXI століття, охоплюючи ключові сфери:

  • Оборона: створення спільних військових формувань, збільшення промислової бази, щорічна військова допомога Україні у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів до 2030 року, а також швидке постачання сучасної військової техніки.
  • Економіка: розширення торгівлі, підтримка макроекономічної стійкості України, взаємний доступ до ринків, співпраця у продовольчій безпеці та агротехнологіях.
  • Енергетика: зміцнення енергетичного партнерства, розбудова зеленої інфраструктури.
  • Правосуддя: спільні дії щодо притягнення росії до відповідальності, співпраця правоохоронних органів.

Сторони домовилися про розвиток у таких сферах:

  • Новітні технології, наукові дослідження, інновації, космічне партнерство.
  • Системи охорони здоров’я, соціальна сфера, мобільність, культура, спорт.
  • Питання ветеранської та молодіжної політики.

Ця угода продовжує низку стратегічних кроків між країнами:

  • Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство (2020).
  • Десятирічна Угода про співробітництво у сфері безпеки (2024).

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Велика Британія

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