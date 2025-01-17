На Київщині повідомили про підозру експосадовцю за розтрату 400 тис грн при придбанні генераторів

Комунальне підприємство купило генератори за завищеною ціною.

Фото: epravda.com.ua

У Київській області правоохоронці повідомили про підозру ексначальнику одного з комунальних підприємств Бориспільщини, який підписав договір на закупівлю генераторів, що не відповідає ринковій вартості, чим завдав збитки місцевому бюджету.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, в ході проведення досудового розслідування слідчі встановили, що підприємство уклало договір з товариством на придбання джерела резервного енергоживлення, що забезпечуватиме роботу водопровідно-каналізаційного господарства.

Так, 65-річний підозрюваний підписав вказаний договір, не перевіривши обґрунтування вартості генератора. Внаслідок цього підряднику було перераховано зайві понад 400 тисяч гривень бюджетних коштів, чим спричинено збитки місцевому бюджету.

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

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