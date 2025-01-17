В Киевской области сообщили о подозрении экс-чиновнику за растрату 400 тыс грн при приобретении генераторов

Коммунальное предприятие купило генераторы по завышенной цене.

Фото: epravda.com.ua

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении экс-начальнику одного из коммунальных предприятий Бориспольского района, который подписал договор на закупку генераторов, что не соответствует рыночной стоимости, чем нанес ущерб местному бюджету.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, в ходе проведения досудебного расследования следователи установили, что предприятие заключило договор с обществом на приобретение источника резервного энергопитания, что будет обеспечивать работу водопроводно-канализационного хозяйства.

Так, 65-летний подозреваемый подписал этот договор, не проверив обоснование стоимости генератора. В результате подрядчику было перечислено лишние более 400 тысяч гривен бюджетных средств, чем нанесен ущерб местному бюджету.

Следователи, при процессуальном руководстве Бориспольской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

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