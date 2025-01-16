Более 80 тысяч украинских беженцев в Польше получат паспорта, – Ирина Верещук

Украинцы за рубежом, в частности, в Польше получат паспорта, оформление которых было задержано.

Фото: kolrda.gov.ua

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук сообщила, что Государственное предприятие «Документ» выпустит документы для более 80 тысяч украинцев в Польше, оформление которых было задержано.

По ее словам, вопрос выдачи паспортов обсуждался во время встречи президента Владимира Зеленского с украинской общиной в Варшаве.

«Вчера в Варшаве Президент Зеленский встретился с украинской общиной. Среди прочего обсуждали вопрос выдачи паспортов ГП «Документ». Только в Польше речь идет о более 80 тыс. граждан, которые давно ждут свои документы. Президент вопрос решил. Паспорта будут выданы. И не только в Польше - везде, где они «застряли», - отметила Верещук.

Она поблагодарила Министерство внутренних дел Украины и Министерство национального единства Украины за сотрудничество в решении этой проблемы.

Напомним, в октябре «Судебно-юридическая газета» писала, что в госпредприятии «Документ» Государственной миграционной службы по состоянию на середину октября не выдали уже изготовленные загранпаспорта гражданам, которые обратились с соответствующими пакетами документов в начале весны.

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