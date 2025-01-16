Понад 80 тисяч українських біженців у Польщі отримають паспорти, – Ірина Верещук

Українці за кордоном, зокрема, в Польщі отримають паспорти, оформлення яких було затримано.

Фото: kolrda.gov.ua

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що Державне підприємство «Документ» випустить документи для понад 80 тисяч українців у Польщі, оформлення яких було затримано.

За її словами, питання видачі паспортів обговорювалося під час зустрічі президента Володимира Зеленського з українською громадою у Варшаві.

«Учора у Варшаві Президент Зеленський зустрівся з українською громадою. Серед іншого обговорювали питання видачі паспортів ДП «Документ». Лише в Польщі йдеться про понад 80 тис. громадян, які давно чекають свої документи. Президент питання вирішив. Паспорти будуть видані. І не тільки в Польщі – всюди, де вони «застрягли», – зазначила Верещук.

Вона подякувала Міністерству внутрішніх справ України та Міністерству національної єдності України за співпрацю у вирішенні цієї проблеми.

Нагадаємо, у жовтні «Судово-юридична газета» писала, що у держпідприємстві «Документ» Державної міграційної служби станом на середину жовтня не видали вже виготовлені закордонні паспорти громадянам, які звернулися з відповідними пакетами документів на початку весни.

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