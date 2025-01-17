Держреєстрація права власності у зв’язку з поділом, виділом частки або об’єднанням земельної ділянки — що треба знати

Державна реєстрація права власності у зв’язку з поділом, виділом частки або об’єднанням земельної ділянки проводиться за наявності в Державному земельному кадастрі відомостей про сформовані земельні ділянки у результаті такого поділу, виділу частки або об’єднання.

Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у м. Київ роз’яснило питання державної реєстрації права власності у зв’язку з поділом, виділом частки або об’єднанням земельної ділянки.

Відповідно до статей 367, 372 Цивільного Кодексу України майно, що є у спільній частковій власності або у спільній сумісній власності, може бути поділене між співвласниками за домовленістю між ними. У разі такого поділу право спільної часткової або сумісної власності на майно припиняється.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2024 № 785 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Постанова) внесено зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (далі – Порядок), зокрема, щодо державної реєстрації права власності на майно у результаті поділу, виділу з нього частки чи об’єднання майна.

Так, відповідно до пункту 54 Порядку, для державної реєстрації права власності у зв’язку з поділом, виділом частки або об’єднанням земельної ділянки, закінченого будівництвом об’єкта подаються:

1) документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку, закінчений будівництвом об’єкт, що поділяється, частка з якого виділяється чи об’єднується (крім випадків, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли для державної реєстрації права власності подається документ, передбачений підпунктом 2 цього пункту);

2) договір про поділ спільного майна або договір про виділ у натурі частки із спільного майна, або відповідне рішення суду (у разі належності земельної ділянки, закінченого будівництвом об’єкта, що поділяється або частка з якого виділяється, на праві спільної власності та прийняття співвласниками рішення щодо поділу спільного майна або виділу в натурі частки із спільного майна, що має наслідком припинення права спільної власності для всіх або одного із співвласників, що здійснює виділ у натурі частки).

Державна реєстрація права власності у зв’язку з поділом, виділом частки або об’єднанням земельної ділянки проводиться за наявності в Державному земельному кадастрі відомостей про сформовані (сформовану) земельні ділянки (земельну ділянку) у результаті такого поділу, виділу частки або об’єднання.

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з поділом земельної ділянки, одночасно подається відповідна кількість заяв, що відповідає кількості всіх земельних ділянок, утворених у результаті такого поділу, крім випадку, коли відбувається припинення права спільної власності у зв’язку з поділом спільного майна на підставі відповідного договору або рішення суду.

Під час проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку, що залишається у спільній власності після виділу в натурі частки одного із співвласників, державний реєстратор здійснює перерахунок часток у праві спільної часткової власності на таке спільне майно виходячи із принципу їх рівності, крім випадків, коли співвласники до виділу в натурі частки одного із співвласників мали різний розмір часток або коли співвласники за домовленістю між собою встановили інший розмір часток у праві спільної власності чи інший розмір часток у праві спільної власності встановлено на підставі рішення суду.

На підтвердження домовленості співвласників подається:

- письмова заява співвласників про визначення розміру часток, справжність підписів на якій засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат», або

- договір, укладений такими співвласниками відповідно до законодавства.

Підставою для відмови у проведенні державної реєстрації права власності у зв’язку з поділом, виділом частки або об’єднанням закінченого будівництвом об’єкта є відсутність однієї і більше відомостей, передбачених пунктом 54 Порядку.

Постановою внесено зміни до Порядку, зокрема, доповнено пунктами 54-1 та 54-2.

Так, пунктом 54-1 Порядку визначено, що державна реєстрація права власності у зв’язку з поділом чи виділом частки з такого типу об’єкта нерухомого майна як “цілісний майновий комплекс”, “єдиний майновий комплекс”, “комплекс будівель та споруд” чи іншого типу, що вказує на наявність сукупності будівель та/або споруд, державну реєстрацію права власності на який проведено в Державному реєстрі прав без урахування положень пункту 20 цього Порядку, проводиться шляхом державної реєстрації права власності на кожну будівлю та/або споруду, які мають окремі ідентифікатори в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, за наявності в зазначеній системі відомостей про технічні характеристики закінчених будівництвом об’єктів, утворених у результаті такого поділу, та про присвоєння таким об’єктам нерухомого майна адреси.

Пунктом 54-2 Порядку визначена державна реєстрація права власності у зв’язку з поділом майна, що відповідно до закону належить на праві спільної сумісної власності подружжю (колишньому подружжю), або виділом майна дружині, чоловікові із складу всього майна подружжя.

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з поділом майна, що відповідно до закону належить на праві спільної сумісної власності подружжю (колишньому подружжю), або виділом майна дружині, чоловікові із складу всього майна подружжя подається відповідні договір або рішення суду.

Також, Порядок доповнено пунктом 54-3 , яким встановлено, що у разі визначення частки одного із співвласників у праві спільної сумісної власності державний реєстратор під час проведення державної реєстрації права спільної часткової власності такого співвласника проводить державну реєстрацію спільної часткової власності і щодо іншого (інших) співвласника (співвласників) виходячи із принципу їх рівності, крім випадку, коли співвласники за домовленістю між собою встановили інший розмір часток у праві спільної власності чи інший розмір часток у праві спільної власності встановлено на підставі рішення суду.

На підтвердження домовленості співвласників подається:

- письмова заява співвласників про визначення розміру часток, справжність підписів на якій засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат», або

- договір, укладений такими співвласниками відповідно до законодавства.

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