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Чи можна замінити додаткову відпустку працівникам з дітьми грошовою компенсацією

07:18, 17 січня 2025
Отримати компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки на дітей працівник має право тільки в разі звільнення.
Чи можна замінити додаткову відпустку працівникам з дітьми грошовою компенсацією
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Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи можна замінити додаткову відпустку працівникам з дітьми грошовою компенсацією.

Вказується, що під час прийняття на роботу на кожного працівника оформлюють особову картку за формою № П-2 (затверджена спільним наказом Держкомстату і Міноборони від 25.12.2009 № 495/656). У п. 10 картки відображається сімейний стан працівника і склад його сім’ї. Якщо відомості про наявність двох дітей зазначені в особовій картці, то це означає, що роботодавець знав про право працівниці на додаткову відпустку на дітей і повинен запропонувати їй надати копії свідоцтв про народження дітей.

Відповідно до ст.1821 КЗпП України одному з батьків, який має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Додаткова відпустка працівникам, що мають дітей, належить до соціальних відпусток. Ця відпустка надається за календарний рік, а не за відпрацьований робочий рік. Вона може бути використана працівником у будь-який час протягом календарного року незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини.

Якщо працівник, що має право на цю відпустку, з яких-небудь причин не скористався цим правом за декілька попередніх років, він може використати цю відпустку пізніше. Важливо звернути увагу на те, що можливість заміни додаткової відпустки на дітей грошовою компенсацією в разі, якщо працівник продовжує працювати на цьому підприємстві, чинним законодавством не передбачена. Відповідно до ст.24 Закону України «Про відпустки» отримати компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки на дітей працівник має право тільки в разі звільнення.

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