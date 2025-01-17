Получить компенсацию за неиспользованные дни дополнительного отпуска на детей работник имеет право только в случае увольнения.

Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, можно ли заменить дополнительный отпуск работникам с детьми денежной компенсацией.

Указывается, что при принятии на работу на каждого работника оформляют личную карточку по форме № П-2 (утверждена совместным приказом Госкомстата и Минобороны от 25.12.2009 № 495/656). В п. 10 карты отражается семейное положение работника и состав его семьи. Если сведения о наличии двух детей указаны в личной карточке, это означает, что работодатель знал о праве работницы на дополнительный отпуск на детей и должен предложить ей предоставить копии свидетельств о рождении детей.

Согласно ст.1821 КЗоТ Украины одному из родителей, имеющему двух или более детей в возрасте до 15 лет, или ребенка с инвалидностью, или усыновившим ребенка, матери (отцу) лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, одинокой матери, отцу ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, воспитывающего их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также лицу, взявшему под опеку ребенка или лицу с инвалидностью с детства подгруппы А I группы , предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней (статья 73 Кодекса).

При наличии нескольких оснований для предоставления этого отпуска его общая продолжительность не может превышать 17 календарных дней.

Дополнительный отпуск работникам, имеющим детей, относится к социальным отпускам. Этот отпуск предоставляется за календарный год, а не за отработанный рабочий год. Она может быть использована работником в любое время в течение календарного года, независимо от отработанного времени и даты рождения ребенка.

Если работник, имеющий право на этот отпуск, по каким-либо причинам не воспользовался этим правом за несколько предыдущих лет, он может использовать этот отпуск позже. Важно обратить внимание, что возможность замены дополнительного отпуска на детей денежной компенсацией в случае, если работник продолжает работать на этом предприятии, действующим законодательством не предусмотрена. Согласно ст.24 Закона Украины «Об отпусках» получить компенсацию за неиспользованные дни дополнительного отпуска на детей работник имеет право только в случае увольнения.

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