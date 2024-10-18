ДП «Документ» затягує більш, ніж на півроку, видачу паспортів українцям за кордоном

У держпідприємстві «Документ» Державної міграційної служби станом на середину жовтня не видали вже виготовлені закордонні паспорти громадянам, які звернулися з відповідними пакетами документів на початку весни.

Джерело фото: s.mind.ua

Як відомо, у квітні 2024 року перед прийняттям закону про посилення мобілізації було призупинено видачу закордонних паспортів громадянам України, які звернулися до закордонних філій держпідприємства «Документ» Державної міграційної служби. З проблемою стикнулися не лише чоловіки, але й жінки з дітьми. Після прийняття змін до законодавства ДП «Документ» заявило, що відновило видачу за кордоном готових паспортів.

Втім, як повідомили «Судово-юридичній газеті» читачі, на практиці ДП «Документ» станом на 16 жовтня затягує більш, ніж на півроку, з доставкою і видачею через відповідні центри за кордоном вже готових паспортів – причому громадянам, які виїхали з України на законних підставах, зокрема пенсіонерам, які подали заявки наприкінці березня-початку квітня.

Так, за заявами, поданими ще на початку весни 2024 року, вже готові паспорти просто не доставляються до центрів видачі за кордоном.

Разом з тим, Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України», у тому числі за кордоном №3709-IX, який набув чинності 19 серпня 2024 року, передбачає, що у разі оформлення заяви-анкети паспортним сервісом ДП «Документ», розміщеним за кордоном, паспорт громадянина України видається особі у строк, що не може перевищувати трьох місяців.

Як вказували автори відповідного закону, його метою є зокрема «скорочення строків надання адміністративних послуг», адже на теперішній час тільки в країнах ЄС статус тимчасового захисту мають близько 4 млн українців.

«Відповідно до положень статті 25 Конституції України держава гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. При цьому однією з основних проблем, з якими стикаються громадяни України за кордоном, є оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (деякі громадяни переміщувались за кордон з населених пунктів, де велися бойові дії, і окремі їхні документи в багатьох випадках були втрачені, пошкоджені або знищені; у деяких громадян закінчується термін дії паспортних документів, в інших - діти досягли відповідного віку, з якого необхідно оформлювати паспорт тощо)» - вказували законодавці.

Аналогічну норму про присічний строк у 3 місяці для видачі закордонного паспорту містив і Порядок реалізації експериментального проекту щодо надання адміністративних послуг громадянам України у сфері міграції за межами України, затверджений постановою КМУ від 4 червня 2024 р. № 648, який діяв до цього.

Вочевидь, за порушення відповідних правил та строків видачі готових паспортів в подальшому посадові особи ДП «Документ» і ДМС будуть нести відповідальність. Адже, по суті, своїми діями вони порушують права громадян, гарантовані Конституцією, у тому числі осіб, які на законних підставах виїхали за кордон, та через це є заблокованими у будь-яких діях.

Також очевидно, що у таких обставинах досить важко говорити про стимули повернення громадян назад до України, коли держоргани демонструють явну зневагу та ігнорують закон.

Таким чином, держпідприємство Державної міграційної служби в особі його керівництва здійснює незаконне обмеження прав і свобод громадян України. Як стало відомо нашому виданню, з приводу таких дій вже подані відповідні заяви про вчинення кримінального правопорушення до правоохоронних органів.

Нагадаємо, що відповідно до закону про адміністративні послуги шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторами внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Цей закон передбачає і те, що держава, відшкодувавши шкоду, заподіяну посадовою особою, уповноваженою відповідно до закону надавати адміністративні послуги, чи адміністратором внаслідок дій чи бездіяльності, мають право зворотної вимоги до винної особи згідно із законом.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», серед питань, які ставлять нині громадяни – можливість отримання закордонного паспорту дітьми з інвалідністю, які перебувають за кордоном, і дані про інвалідність яких, отриману задовго до повномасштабного вторгнення, не відображається у Резерв+. Наше видання писало, які шляхи з цієї ситуації бачать у Міноборони.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.