Президент підписав зміни щодо порядку оформлення та обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта

Зокрема новий закон встановлює новий порядок одночасного оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого, обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

Президент Володимир Зеленський 17 червня підписав закон №3709-ІХ щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном (законопроект 11017). Він набере чинності через 2 місяці з дня його опублікування.

Закон вносить зміни до Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр».

Зокрема, передбачена можливість одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

Встановлено, що у разі прийняття за кордоном документів для оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обміну документів, передбачених цим законом, рішення про оформлення або обмін яких приймається Державною міграційною службою, справляється адміністративний збір.

За одночасне оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон у строк:

не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети – адмінзбір складе 0,3 розміру прожиткового мінімуму, тобто 908,4 грн.

не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети – 0,6 розміру ПМ, тобто 1 816,8 грн.

Уточнено, що за перше оформлення посвідчення біженця та посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, адміністративний збір не справляється (тобто, відтепер не буде справлятися лише за перше).

Передбачена можливість оформлення через державне підприємство, що належить до сфери управління Державної міграційної служби (ДП «Документ»), паспорта громадянина України та/або закордонного паспортам громадянам, які перебувають за межами України.

Зменшується строк термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України до 7 днів.

Передбачено, що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років.

Так, у законі буде встановлено, що паспорт громадянина України оформляється особам, які не досягли 18 років – на 4 роки, особам, які досягли 18 років – на кожні 10 років, а особам, які досягли 65 років – безстроково.

Усунуто основні неузгодженості у законодавстві, пов’язані із зниженням віку (з 16 до 14 років) для оформлення паспорта громадянина України. Наприклад, наразі передбачено, що уповноважений суб’єкт має право відмовити заявникові у видачі документа у разі, якщо за видачею документа звернувся заявник, який не досяг 16-річного віку, або представник особи, який не має документально підтверджених повноважень на отримання документа. Після змін вік в 16 років буде знижено до 14 років.

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон здійснюються особі, яка досягла 14-річного віку, на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто, а особі, яка не досягла 14-річного віку, або особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, – на підставі заяви-анкети, поданої одним з її законних представників, у порядку, встановленому Кабміном.

Закон передбачає також, що паспорт громадянина України видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.

Паспорт громадянина України вперше видається не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання.

У разі одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон, такі паспорти видаються у строки не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.

У разі оформлення заяви-анкети паспортним сервісом ДП «Документ», розміщеним за кордоном, паспорт громадянина України видається особі у строк, що не може перевищувати 3 місяців.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в Україні ДМС, а за кордоном – закордонною дипломатичною установою (ЗДУ) або ДМС (у разі прийняття документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон паспортним сервісом ДП «Документ», розміщеним за кордоном.

Прийняття заяв-анкет для внесення інформації до Реєстру, видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюються ДМС та ЗДУ, а також уповноваженими суб’єктами (ЦНАП чи ДП «Документ»).

У разі одночасного оформлення паспортів формується одна заява-анкета для внесення інформації до Реєстру.

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон громадянину України, який постійно проживає за кордоном, під час його перебування в Україні здійснюються ДМС.

Встановлено, що за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, передбачених цим Законом у формі книжечки, а також паспорта громадянина України у формі картки, державне мито не стягується.

Паспорт громадянина України видається особі, стосовно якої згідно із Законом «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, не пізніше ніж через 3 робочі дні з дня оформлення заяви-анкети на його отримання, поданої протягом одного року з дня її звільнення.

Закон спрямований на законодавче закріплення зручних для громадян послуг, які користуються попитом та довели свою ефективність в рамках реалізації експериментальних проектів (оформлення через ДП «Документ» паспорта громадянам, які перебувають за межами України, а також одночасне оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта.

Нагадаємо, що 10 травня 2024 року завершився термін реалізації експериментального проекту щодо одночасного оформлення паспортів, який було запроваджено постановою КМУ від 7 травня 2022 р. № 541.

Автор: Наталя Мамченко

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