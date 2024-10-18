ГП «Документ» затягивает более чем на полгода выдачу паспортов украинцам за границей

В госпредприятии «Документ» Государственной миграционной службы на середину октября не выдали уже изготовленные загранпаспорта гражданам, которые обратились с соответствующими пакетами документов в начале весны.

Источник фото: s.mind.ua

Как известно, в апреле 2024 года перед принятием закона об усилении мобилизации была приостановлена выдачу загранпаспортов гражданам Украины, которые обратились в зарубежные филиалы госпредприятия «Документ» Государственной миграционной службы. С проблемой столкнулись не только мужчины, но женщины с детьми. После принятия изменений в законодательство ГП «Документ» заявило, что возобновило выдачу за границей готовых паспортов.

Впрочем, как сообщили «Судебно-юридической газете» читатели, на практике ГП «Документ» по состоянию на 16 октября затягивает более чем на полгода с доставкой и выдачей через соответствующие центры за границей уже готовых паспортов – причем гражданам, выехавшим из Украины на законных основаниях, в частности пенсионерам, подавшим заявки в конце марта-начале апреля.

Так, по заявлениям, поданным еще в начале весны 2024 года, уже готовые паспорта просто не доставляются в центры выдачи за границей.

Вместе с тем, Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о предоставлении отдельных административных услуг гражданам Украины», в том числе за границей №3709-IX, вступивший в силу 19 августа 2024 года, предусматривает, что в случае оформления заявления-анкеты паспортным сервисом ГП «Документ», размещенным за границей, паспорт гражданина Украины выдается лицу в срок, не превышающий трех месяцев.

Как указывали авторы соответствующего закона, его целью является, в частности, «сокращение сроков предоставления административных услуг», ведь в настоящее время только в странах ЕС статус временной защиты имеют около 4 млн украинцев.

«В соответствии с положениями статьи 25 Конституции Украины государство гарантирует попечительство и защиту своим гражданам, находящимся за его пределами. При этом одной из основных проблем, с которыми сталкиваются граждане Украины за границей, является оформление паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (некоторые граждане перемещались за границу из населенных пунктов, где велись боевые действия, и отдельные их документы во многих случаях были утрачены, повреждены или уничтожены; у некоторых граждан истекает срок действия паспортных документов, у других - дети достигли соответствующего возраста, с которого необходимо оформлять паспорт и т.п.» - указывали законодатели.

Аналогичную норму о сроке в 3 месяца для выдачи загранпаспорта содержал и Порядок реализации экспериментального проекта по предоставлению административных услуг гражданам Украины в сфере миграции за пределами Украины, утвержденный постановлением КМУ № 648, действовавший до этого.

Очевидно, что за нарушение соответствующих правил и сроков выдачи готовых паспортов в дальнейшем должностные лица ГП «Документ» и ГМС будут нести ответственность. Ведь, по сути, своими действиями они нарушают права граждан, гарантированные Конституцией, в том числе лиц, которые на законных основаниях уехали за границу, и поэтому заблокированы в любых действиях.

Также очевидно, что в таких обстоятельствах достаточно сложно говорить о стимулах возвращения граждан обратно в Украину, когда госорганы демонстрируют явное пренебрежение и игнорируют закон.

Таким образом госпредприятие Государственной миграционной службы в лице его руководства осуществляет незаконное ограничение прав и свобод граждан Украины. Как стало известно нашему изданию, по поводу таких действий уже поданы соответствующие заявления о совершении уголовного правонарушения в правоохранительные органы.

Напомним, что согласно закону об административных услугах вред, причиненный физическим или юридическим лицам должностными лицами, уполномоченными в соответствии с законом оказывать административные услуги, администраторами в результате их неправомерных деяний возмещается в установленном законом порядке.

Этот закон предусматривает и то, что государство, возместив ущерб, причиненный должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом оказывать административные услуги, или администратором в результате действий или бездействия, имеют право обратного требования к виновному лицу по закону.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», среди вопросов, которые задают сейчас граждане – возможность получения загранпаспорта детьми с инвалидностью, находящимися за рубежом, и данные об инвалидности которых, полученной задолго до полномасштабного вторжения, не отражается в Резерв+ . Наше издание писало, какие пути из этой ситуации видят в Минобороны.

Автор: Наталья Мамченко

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