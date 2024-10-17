Студенты из числа киевлян-защитников могут получить до 25 тысяч гривен на оплату обучения

Помощь предусмотрена для студентов дневной формы обучения и зависит от затрат на него.

В столице студенты из числа киевлян-Защитников и Защитниц имеют возможность получить адресную материальную помощь из бюджета столицы на частичную оплату обучения в заведениях высшего образования в сумме до 25 тысяч гривен.

Как сообщили в КГГА, помощь предусмотрена для студентов дневной формы обучения и зависит от затрат на него. Максимально – это 25 тысяч гривен.

Получить компенсацию могут участники и участницы боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участники и участницы войны и пострадавшие участники Революции Достоинства. Для получения материальной помощи необходимо подать заявление и пакет документов в Департамент социальной и ветеранской политики КГГА через «Киев Милитари Хаб».

«Пакет документов стандартный. К нему только необходимо добавить копию контракта об обучении и квитанцию ​​об оплате. А уже вскоре услуга будет доступна онлайн через «Портал Защитников и Защитниц», – пояснили в КГГА.

Воспользоваться правом на получение материальной помощи можно до 15 декабря (в пределах бюджетного года). В КГГА уточнили, что в предоставлении материальной помощи может быть отказано в случае, если человек уже воспользовался возможностью получения высшего образования на средства государства.

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