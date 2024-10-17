Общине на Житомирщине вернут почти 680 га земли из незаконного пользования

Доказано, что коллективное сельскохозяйственное предприятие не является правопреемником и не имеет права собственности на земли сельскохозяйственного назначения.

В Житомирской области прокуратура в судебном порядке добилась возвращения массива сельхозземель из незаконного пользования в коммунальную собственность. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о 61 земельном участке общей площадью почти 680 га в пределах Малинского территориального общества в Коростенском районе.

Установлено, что в 2019 году сельскохозяйственный кооператив незаконно зарегистрировал на эти земли право частной собственности. Кооператив безосновательно использовал государственный акт о праве коллективной собственности на земельные участки бывшего коллективного сельскохозяйственного предприятия (КСП) села Недашки Коростенского района, хотя не являлся его преемником.

Впоследствии сельхозугодия передали в статутный фонд новосозданного общества с ограниченной ответственностью, далее – в аренду и субаренду другим юридическим лицам.

Прокуратура доказала отсутствие правопреемства коллективного сельскохозяйственного предприятия и право собственности на земли сельскохозяйственного назначения.

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