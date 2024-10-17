МАГАТЭ поможет Украине достроить энергоблоки Хмельницкой АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ пообещал помощь Украине в достройке энергоблоков АЭС.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) окажет Украине помощь в реализации проекта по достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, сообщает пресс-служба «Энергоатома».

«Обещаю, что мы будем рядом для помощи Украине в увеличении мощности Хмельницкой АЭС за счет строительства новых энергоблоков», - отметил Гросси.

Он подчеркнул, что мир активно переориентируется на ядерную энергетику для обеспечения энергетической безопасности и перехода на зеленую энергетику. По словам Гросси, Украина также останется частью этого глобального процесса.

«Мы будем рядом для восстановления. Украина снова будет иметь одну из крупнейших ядерно-энергетических программ в Европе», - добавил генеральный директор МАГАТЭ.

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