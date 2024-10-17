МАГАТЕ допоможе Україні добудувати енергоблоки Хмельницької АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ пообіцяв допомогу Україні в добудові енергоблоків АЕС.

Джерело фото: vsim.ua

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) надасть Україні допомогу в реалізації проєкту з добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електростанції. Про це заявив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі, повідомляє пресслужба «Енергоатома».

«Обіцяю, що ми будемо поруч для допомоги Україні в збільшенні потужності Хмельницької АЕС за рахунок будівництва нових енергоблоків», – зазначив Гроссі.

Він підкреслив, що світ активно переорієнтовується на ядерну енергетику для забезпечення енергетичної безпеки та переходу на зелену енергетику. За словами Гроссі, Україна також залишиться частиною цього глобального процесу.

«Ми будемо поруч для відновлення. Україна знову матиме одну з найбільших ядерно-енергетичних програм у Європі», – додав генеральний директор МАГАТЕ.

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