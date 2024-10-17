Зеленський заявив, що рф хоче залучити 10 000 солдатів з КНДР для війни проти України

За словами Володимира Зеленського, є дані, що «зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб відіслати і щоб вони воювали проти України».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія має намір залучити близько 10 000 солдатів з Північної Кореї до війни проти України. Про це він сказав на пресконференції у Брюсселі після участі у засіданні Євроради.

«Не знаю, яка кількість офіцерів, але є дані розвідки, що росія розраховує на таке підсилення, оскільки вона не встигає з мобілізацією, бо забагато втрачає на полі бою і настрої такі в суспільстві, що вони проти мобілізації. Саме тому він (путін – ред.) шукає зовнішню підтримку. Я знаю, що є намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ», - сказав Президент України.

Зеленський зазначив, що також є дані, що «зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб відіслати і щоб вони воювали проти України».

«Це дуже нагальна річ (для реакції партнерів України – ред.). Бо це вже фактично офіційне підтвердження того, що друга країна втягується у війну і поруч з росією буде воювати проти України в якості контингенту. Це крок серйозний», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України має інформацію, що росія планує залучити КНДР до війни проти України.

Також ми писали, що у Білому домі назвали можливу участь військових з КНДР у війні на боці росії «новим рівнем відчаю путіна».

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