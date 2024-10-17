У Вінницькій області зіткнулися вантажівка та мікроавтобус – є загиблі, серед них неповнолітні

Внаслідок ДТП загинули шестеро людей, з яких двоє неповнолітніх.

У Вінницькій області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули шестеро людей, з яких двоє неповнолітніх. Як раніше повідомлялося, за попередньою інформацією слідства, водій вантажівки не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом, який рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та п’ятеро його пасажирів: мешканці Вінницького району 16, 17, 19, 23 років та 21-річний житель Жмеринського району загинули на місці події.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Наразі призначено ряд експертиз, за результатами яких будуть встановлені остаточні обставини та причини автопригоди.

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