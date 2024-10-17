В Винницкой области столкнулись грузовик и микроавтобус – есть погибшие, среди них несовершеннолетние

В результате ДТП погибли шесть человек, из которых двое несовершеннолетних.

В Винницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек, из которых двое несовершеннолетних. Как ранее сообщалось, по предварительной информации следствия, водитель грузовика не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и пятеро его пассажиров: жители Винницкого района 16, 17, 19, 23 лет и 21-летний житель Жмеринского района погибли на месте происшествия.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

В настоящее время назначен ряд экспертиз, по результатам которых будут установлены окончательные обстоятельства и причины происшествия.

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