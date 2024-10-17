В Киеве мужчина обнаружил гранату в лесополосе, фото

В двух районах столицы обнаружили взрывоопасные предметы.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В полиции Киеве сообщают о том, что горожане продолжают обнаруживать опасные находки. Так, в Деснянском районе на спецлинию 112 обратился мужчина, который сообщил, что обнаружил предмет, похожий на взрывчатку, а в Оболонском районе гражданин заявил, что обнаружил гранату в лесополосе.

В обоих случаях инспекторы обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей у взрывотехников.

Как действовать, если обнаружили взрывоопасные предметы:

ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;

сообщите о находке на спецлинию 112;

до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;

немедленно прекратите любые работы в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

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