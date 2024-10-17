В центре Киева эвакуировали людей из многоэтажки, фото

На кухне одной из квартир на 8 этаже произошло возгорание.

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В Киеве с верхних этажей многоэтажки из-за сильного задымления эвакуировали 5 человек.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в центре столицы возник пожар в квартире многоэтажке.

«Загорелось на кухне одной из квартир на 8 этаже», - отметили в ГСЧС.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Причины и последствия будут устанавливаться правоохранителями.

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