В центре Киева эвакуировали людей из многоэтажки, фото

В Киеве с верхних этажей многоэтажки из-за сильного задымления эвакуировали 5 человек.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в центре столицы возник пожар в квартире многоэтажке.
«Загорелось на кухне одной из квартир на 8 этаже», - отметили в ГСЧС.
К счастью, жертв и пострадавших нет. Причины и последствия будут устанавливаться правоохранителями.
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