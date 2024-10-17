Зеленский заявил, что рф хочет привлечь 10 000 солдат из КНДР для войны против Украины

По словам Владимира Зеленского, есть данные, что «сейчас Северная Корея готовит контингент, чтобы отослать и чтобы они воевали против Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия намерена привлечь около 10 000 солдат из Северной Кореи к войне против Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после участия в заседании Евросовета.

«Не знаю, какое количество офицеров, но есть данные разведки, что россия рассчитывает на такое усиление, поскольку она не успевает с мобилизацией, потому что много теряет на поле боя и настроения такие в обществе, что они против мобилизации. Именно поэтому он (путин – ред.) ищет внешнюю поддержку. Я знаю, что есть намерение подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск», - сказал Президент Украины.

Зеленский отметил, что также есть данные, что «сейчас Северная Корея готовит контингент, чтобы отослать и чтобы они воевали против Украины».

«Это очень насущная вещь (для реакции партнеров Украины – ред.). Это уже фактически официальное подтверждение того, что вторая страна втягивается в войну и рядом с россией будет воевать против Украины в качестве контингента. Это шаг серьезный», – подытожил Зеленский.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины располагает информацией, что россия планирует привлечь КНДР к войне против Украины.

Также сообщалось, что в Белом доме назвали возможное участие военных из КНДР в войне на стороне россии «новым уровнем отчаяния путина».

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