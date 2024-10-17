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Громаді на Житомирщині повернуть майже 680 га землі з незаконного користування

21:23, 17 жовтня 2024
Доведено, що колективне сільськогосподарське підприємство не є правонаступником та не має права власності на землі сільськогосподарського призначення.
Громаді на Житомирщині повернуть майже 680 га землі з незаконного користування
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У Житомирської області прокуратура у судовому порядку домоглася повернення масиву сільгоспземель з незаконного користування у комунальну власність. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Мова йде про 61 земельну ділянку загальною площею майже 680 га в межах Малинської територіальної громади у Коростенському районі.

Встановлено, що у 2019 році сільськогосподарський виробничий кооператив незаконно зареєстрував на ці землі право приватної власності. Кооператив безпідставно використав державний акт про право колективної власності на земельні ділянки колишнього колективного сільськогосподарського підприємства (КСП) села Недашки Коростенського району, хоча не був його правонаступником.

Згодом сільгоспугіддя передали до статутного фонду новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю, далі – в оренду та суборенду іншим юридичним особам.

Прокуратура довела відсутність правонаступництва колективного сільськогосподарського підприємства та права власності на землі сільськогосподарського призначення.

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