Студенти з-поміж киян-захисників можуть отримати до 25 тисяч гривень на оплату навчання

Допомога передбачена для студентів денної форми навчання і залежить від витрат на нього.

У столиці студенти з-поміж киян-Захисників та Захисниць мають змогу отримати адресну матеріальну допомогу з бюджету столиці на часткову оплату навчання в закладах вищої освіти у сумі до 25 тисяч гривень.

Як повідомили у КМДА, допомога передбачена для студентів денної форми навчання і залежить від витрат на нього. Максимально – це 25 тисяч гривень.

Отримати компенсацію можуть учасники й учасниці бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники й учасниці війни та постраждалі учасники Революції Гідності. Для отримання матеріальної допомоги необхідно подати заяву та пакет документів до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА через «Київ Мілітарі Хаб».

«Пакет документів стандартний. До нього лише необхідно додати копію контракту про навчання та квитанцію про оплату. А вже невдовзі послуга буде доступна онлайн через «Портал Захисників та Захисниць», – пояснили у КМДА.

Скористатися правом на отримання матеріальної допомоги можна до 15 грудня (в межах бюджетного року). У КМДА уточнили, що у наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено в разі, якщо людина вже скористалась можливістю отримання вищої освіти коштом держави.

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