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Украина и Великобритания подписали декларацию о столетнем партнерстве на первую четверть XXI века –- документ

19:05, 16 января 2025
Украина и Великобритания договорились о 3 млрд фунтов ежегодной военной помощи до 2030 года.
Украина и Великобритания подписали декларацию о столетнем партнерстве на первую четверть XXI века –- документ
Фото: ОП
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии заключили Соглашение и Декларацию о столетнем партнерстве. Документы подписали Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев сообщил, что усиление стратегических отношений между нашими государствами приобретает все большую и более серьезную динамику и масштабы, ведь:

- 8 октября 2020 года - подписано Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве;

- 12 января 2024 года - 10-тилетнее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности (первое в серии из 27 ныне заключенных);

- 16 января 2025 года - новые стратегические документы, которые определяют наше сотрудничество в этом и первой четверти следующего века.

Подписанные документы закладывают основу для сотрудничества на первую четверть XXI века, охватывая ключевые сферы:

- Оборона: создание совместных военных формирований, увеличение промышленной базы, ежегодная военная помощь Украине в размере 3 млрд фунтов стерлингов до 2030 года, а также быстрые поставки современной военной техники.

- Экономика: расширение торговли, поддержка макроэкономической устойчивости Украины, взаимный доступ к рынкам, сотрудничество в продовольственной безопасности и агротехнологиях.

- Энергетика: укрепление энергетического партнерства, развитие зеленой инфраструктуры.

- Правосудие: совместные действия по привлечению России к ответственности, сотрудничество правоохранительных органов.

Стороны договорились о развитии в таких сферах:

- Новейшие технологии, научные исследования, инновации, космическое партнерство.

- Системы здравоохранения, социальная сфера, мобильность, культура, спорт.

- Вопросы ветеранской и молодежной политики.

Это соглашение продолжает ряд стратегических шагов между странами:

- Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве (2020).

- Десятилетнее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности (2024).

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Великобритания

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