Украина и Великобритания подписали декларацию о столетнем партнерстве на первую четверть XXI века –- документ

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии заключили Соглашение и Декларацию о столетнем партнерстве. Документы подписали Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев сообщил, что усиление стратегических отношений между нашими государствами приобретает все большую и более серьезную динамику и масштабы, ведь:
- 8 октября 2020 года - подписано Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве;
- 12 января 2024 года - 10-тилетнее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности (первое в серии из 27 ныне заключенных);
- 16 января 2025 года - новые стратегические документы, которые определяют наше сотрудничество в этом и первой четверти следующего века.
Подписанные документы закладывают основу для сотрудничества на первую четверть XXI века, охватывая ключевые сферы:
- Оборона: создание совместных военных формирований, увеличение промышленной базы, ежегодная военная помощь Украине в размере 3 млрд фунтов стерлингов до 2030 года, а также быстрые поставки современной военной техники.
- Экономика: расширение торговли, поддержка макроэкономической устойчивости Украины, взаимный доступ к рынкам, сотрудничество в продовольственной безопасности и агротехнологиях.
- Энергетика: укрепление энергетического партнерства, развитие зеленой инфраструктуры.
- Правосудие: совместные действия по привлечению России к ответственности, сотрудничество правоохранительных органов.
Стороны договорились о развитии в таких сферах:
- Новейшие технологии, научные исследования, инновации, космическое партнерство.
- Системы здравоохранения, социальная сфера, мобильность, культура, спорт.
- Вопросы ветеранской и молодежной политики.
Это соглашение продолжает ряд стратегических шагов между странами:
- Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве (2020).
- Десятилетнее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности (2024).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.