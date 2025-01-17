В столице подачу теплоносителя в 178 домов временно приостанавливали из-за повреждений теплосети.

Фото: КП «Киевтеплоэнерго»

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В четверг, 16 января, на улице Усенко в Днепровском районе Киева произошло повреждение теплосети. Об этом сообщила пресс-служба КП «Киевтеплоэнерго».

Ремонтная бригада Киевтеплоэнерго уже устранила повреждения на теплосети.

Сразу после завершения работ началось заполнение магистральных трубопроводов.

«По состоянию на утро 17 января возобновлена ​​подача теплоносителя в 178 домов, что было временно приостановлено из-за повреждения теплосети», - заявили в предприятии.

Ожоговый центр и терапевтическое отделение Киевской городской клинической больницы №2, временно получавшие отопление от передвижных котельных, снова подключили к привычной схеме теплоснабжения.

В КП добавили, что управители жилых домов должны обеспечить циркуляцию теплоносителя внутридомовой системы для подачи отопления в квартиры.

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