У столиці подачу теплоносія до 178 будинків тимчасово призупиняли через пошкодженням тепломережі.

Фото: КП «Київтеплоенерго»

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У четвер, 16 січня, на вулиці Усенка у Дніпровському районі Києва сталося пошкодження тепломережі. Про це повідомила пресслужба КП «Київтеплоенерго».

Зазначається, що ремонтна бригада Київтеплоенерго вже усунула пошкодження на тепломережі.

Одразу після завершення робіт розпочалося заповнення магістральних трубопроводів.

«Станом на ранок 17 січня відновлено подачу теплоносія до 178 будинків, що було тимчасово призупинено через пошкодженням тепломережі», - заявили у підприємстві.

Опіковий центр та терапевтичне відділення Київської міської клінічної лікарні №2, які тимчасово отримували опалення від пересувних котелень, знову підключили на звичну схему теплопостачання.

У КП додали, що управителі житлових будинків мають забезпечити циркуляцію теплоносія внутрішньобудинкової системи для подачі опалення в квартири.

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