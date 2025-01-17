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Солдат, дружина якого має інвалідність, виграв суд у військової частини через ігнорування рапорту на звільнення

15:01, 17 січня 2025
Чоловік подавав рапорти на звільнення з військової служби через наявність третьої групи інвалідності у дружини, а також через утримання трьох неповнолітніх дітей.
Солдат, дружина якого має інвалідність, виграв суд у військової частини через ігнорування рапорту на звільнення
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На Львівщині солдат, дружина якого має інвалідність, через суд зобов’язав військову частину розглянути його рапорт на звільнення. Командування має розглянути проігноровані документи та прийняти відповідне рішення. Рішення у справі №380/20017/24 оприлюднив Львівський окружний адміністративний суд.

У матеріалах справи вказується, що до суду звернувся мобілізований у квітні 2024 року солдат.

За його словами, у липні та серпні 2024 року він подавав рапорти на звільнення з військової служби через наявність третьої групи інвалідності у дружини (церебральний параліч), а також через утримання трьох неповнолітніх дітей.

Позивач вказав, що командування належно не розглянуло документи, тому він звернувся до суду.

Перший рапорт на звільнення зі служби за сімейними обставинами розглянули лише у частині наявності на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Представник військової частини наголосив, що у військового є лише одна біологічна дитина, а двоє інших є дітьми його дружини і він немає обов’язку їх утримувати. Другий рапорт військова частина не розглянула.

Суд дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він встановив, що у цьому випадку на утриманні позивача справді є одна, а не троє неповнолітніх дітей, оскільки він не є їхнім біологічним батьком чи усиновителем. Водночас, наявність у дружини третьої групи інвалідності дає йому право на звільнення з військової служби.

Суддя визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо розгляду його рапортів на звільнення зі служби та зобов’язав командування розглянути подані документи та прийняти рішення, яке відповідає вимогам законодавства. Рішення суду ще можна оскаржити.

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