Комітет Ради пропонує дозволити бронювання працівників фермерським господарствам із площею до 500 га землі

Комітет підтримав звернення до Кабміну щодо необхідності перегляду та внесення змін до критеріїв бронювання працівників фермерських господарств.

Джерело фото: Олександр Гайду / Facebook

Комітет аграрної та земельної політики Верховної Ради підтримав звернення до Уряду з пропозицією переглянути критерії бронювання військовозобов’язаних для фермерських господарств. Там запропонували внести змін до законодавства, щоб фермерські господарства з площею оброблюваної землі до 500 га могли бронювати працівників, які підлягають мобілізації. Про це повідомили народні депутати Олександр Гайду та Сергій Гривко.

Зазначається, що під час засіданні аграрного комітету, експерти наголосили на стратегічному значенні аграрного сектору для економіки України та забезпечення продовольчої безпеки, особливо в умовах війни.

Пропонується:

Надати можливість бронювання персоналу для господарств із площею менше 500 га;

Зменшити поріг вимог до кількості працівників і поголів’я худоби, враховуючи сезонні потреби;

Вести облік відповідності фермерських господарств новим критеріям з моменту впровадження законодавчих змін, а не за останній календарний квартал.

Повідомляється, що такі зміни дозволять оперативніше реагувати на виклики війни та забезпечити стабільність сільськогосподарського виробництва.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін 14 січня дозволив підприємствам переброньовувати працівників через портал «Дія» без необхідності очікування 72 години. Ця норма діятиме з 22 січня до 1 березня для підприємств, які оновили статус критично важливих. Бронювання таких працівників здійснюватиметься в режимі реального часу.

Крім того, Уряд дав дозвіл на бронювання працівників операторів газорозподільних систем, які виконують аварійні роботи.

Ще Кабмін дозволив бронювання релігійних організацій, незалежно від розміру «білої» зарплати.

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