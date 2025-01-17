Практика судов
  1. В Украине

Комитет Рады предлагает разрешить бронирование работников фермерским хозяйствам с площадью до 500 га земли

11:24, 17 января 2025
Комитет поддержал обращение к Кабмину о необходимости пересмотра и внесения изменений в критерии бронирования работников фермерских хозяйств.
Комитет Рады предлагает разрешить бронирование работников фермерским хозяйствам с площадью до 500 га земли
Источник фото: Александр Гайду / Facebook
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет аграрной и земельной политики Верховной Рады поддержал обращение к Правительству с предложением пересмотреть критерии бронирования военнообязанных фермерских хозяйств. Там предложили внести изменения в законодательство, чтобы фермерские хозяйства с площадью обрабатываемой земли до 500 га могли бронировать работников, подлежащих мобилизации. Об этом сообщили народные депутаты Александр Гайду и Сергей Гривко.

Отмечается, что во время заседания аграрного комитета эксперты отметили стратегическое значение аграрного сектора для экономики Украины и обеспечения продовольственной безопасности, особенно в условиях войны.

Предлагается:

  • предоставить возможность бронирования персонала для хозяйств с площадью менее 500 га;
  • уменьшить порог требований к количеству работников и поголовью скота, учитывая сезонные потребности;
  • вести учет соответствия фермерских хозяйств новым критериям с момента внедрения законодательных изменений, а не за последний календарный квартал.

Сообщается, что такие изменения позволят более оперативно реагировать на вызовы войны и обеспечить стабильность сельскохозяйственного производства.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин 14 января разрешил предприятиям перебронировать работников через портал «Дия» без необходимости ожидания 72 часов. Эта норма будет действовать с 22 января по 1 марта для предприятий, которые обновили статус критически важных. Бронирование таких работников будет производиться в режиме реального времени.

Кроме того, Правительство дало разрешение на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы.

Также Кабмин разрешил бронирование религиозных организаций вне зависимости от размера «белой» зарплаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины бронирование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто претендует на две должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей: список

Вероятность того, что две должности судей КСУ по квоте Съезда судей заполнить снова не удастся, является высокой.

Задержанная добровольно разблокировала телефон по просьбе полицейских, поэтому здесь нет вмешательства в тайну общения – Верховный Суд

Защитник указывал, что осужденная, добровольно по просьбе полицейских разблокировав телефон в день задержания, не давала согласия на вмешательство в ее частную жизнь путем доступа к частной переписке.

Верховный Суд объяснил, что включает в себя искреннее раскаяние

Осужденный за публикации в соцсетях с оправданиями агрессии утверждал, что не понимал принцип действия социальной сети.

IQ-тестирование в апелляционные суды – итоги тестирования кандидатов по хозяйственной специализации

На 58 вакантных должностей судей апелляционных хозяйственных судов остается 98 претендентов.

Чрезмерная требовательность к подтверждению полномочий представителя по защите социальных прав является ограничением доступа лица к суду – позиция Верховного Суда

Формальный подход к оценке доверенности фактически нарушает основное право человека на доступ к суду и защиту своих прав, указал Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області