Комитет Рады предлагает разрешить бронирование работников фермерским хозяйствам с площадью до 500 га земли

Комитет поддержал обращение к Кабмину о необходимости пересмотра и внесения изменений в критерии бронирования работников фермерских хозяйств.

Источник фото: Александр Гайду / Facebook

Комитет аграрной и земельной политики Верховной Рады поддержал обращение к Правительству с предложением пересмотреть критерии бронирования военнообязанных фермерских хозяйств. Там предложили внести изменения в законодательство, чтобы фермерские хозяйства с площадью обрабатываемой земли до 500 га могли бронировать работников, подлежащих мобилизации. Об этом сообщили народные депутаты Александр Гайду и Сергей Гривко.

Отмечается, что во время заседания аграрного комитета эксперты отметили стратегическое значение аграрного сектора для экономики Украины и обеспечения продовольственной безопасности, особенно в условиях войны.

Предлагается:

предоставить возможность бронирования персонала для хозяйств с площадью менее 500 га;

уменьшить порог требований к количеству работников и поголовью скота, учитывая сезонные потребности;

вести учет соответствия фермерских хозяйств новым критериям с момента внедрения законодательных изменений, а не за последний календарный квартал.

Сообщается, что такие изменения позволят более оперативно реагировать на вызовы войны и обеспечить стабильность сельскохозяйственного производства.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин 14 января разрешил предприятиям перебронировать работников через портал «Дия» без необходимости ожидания 72 часов. Эта норма будет действовать с 22 января по 1 марта для предприятий, которые обновили статус критически важных. Бронирование таких работников будет производиться в режиме реального времени.

Кроме того, Правительство дало разрешение на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы.

Также Кабмин разрешил бронирование религиозных организаций вне зависимости от размера «белой» зарплаты.

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