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Скандал в Бучанском ТЦК: адвокат обвиняет военных в избиении, ТЦК отрицает обвинения

14:07, 17 января 2025
Бучанский ТЦК объяснил инцидент с избиением адвоката Марии Населенко.
Скандал в Бучанском ТЦК: адвокат обвиняет военных в избиении, ТЦК отрицает обвинения
Фото: Совет адвокатов Киевской области
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Бучанский районный территориальный центр комплектования обнародовал свою версию конфликта, который произошел 4 января, когда адвокат Мария Населенко заявила об избиении в помещении учреждения. Материалы происшествия передали правоохранителям для расследования.

В сообщении ТЦК утверждается, что адвокат нарушила правила доступа на территорию режимного объекта, создав угрозу безопасности персонала и нормальному функционированию учреждения.

«4 января 2025 года гражданка Украины, адвокат, грубо нарушила правила доступа на территорию РТЦК, что является режимным объектом. Своими действиями она создала угрозу безопасности персонала и нормальному функционированию учреждения», - говорится в заявлении.

В военкомате также отметили, что женщина продолжала провоцировать конфликты и осуществляла незаконную видеосъемку, несмотря на неоднократные предупреждения.

Руководство ТЦК заверило, что принимает меры для защиты интересов учреждения и его работников. Материалы инцидента передали в правоохранительные органы, которые должны установить все обстоятельства происшествия и привлечь виновных к ответственности.

Расследование продолжается.

Ранее адвокат Мария Населенко заявила, что ее избили в военкомате, когда она пришла оказывать правовую помощь. Как сообщал Совет адвокатов Киевской области, кульминация насилия наступила, когда майор отобрал у женщины телефон, фактически побоями заставив ее назвать пароль доступа к нему. В телефоне хранились документы, содержащие адвокатскую тайну. «Так как у меня на позвоночнике было сделано три операции (одна из них - на шейном отделе позвоночника, сам шейный отдел позвоночника собран из металлической конструкции), у меня от удара о стену потемнело в глазах и я потеряла силы держать телефон в руке», - отметила адвокат.

Мария отметила, что работники ТЦК не только били ее, но и высказывали унизительные комментарии.  «Меня били, толкали, и я чувствовала себя как футбольный мяч, который перебрасывали между собой военные», - рассказывает адвокат. Ее вопрос: «Разве ради этого мой сын добровольцем ушел на фронт?», «Почему мой сын – «на нуле», а взрослые мужчины бьют адвокаток? Разве за такое гибнут молодые ребята в войне с Россией?» - только еще больше разозлили нападавших.

После того как адвоката вытолкали на улицу, она нашла в себе силы дойти до автомобиля. «Я вызвала карету скорой помощи и полицию. Медработники скорой помощи оказав первую неотложную помощь сразу госпитализировали меня в больницу. В центральную районную больницу прибыли сотрудники полиции, где опросили меня, приняли заявление о преступлении, впоследствии допросили меня как потерпевшее лицо. Но все, о чем я думала тогда, - это о стыде, унижении, беззащитности, одиночестве и то, что из-за войны я осталась без сыновей, которые могли бы меня защитить от избиения лицами, одетыми в военную форму», - рассказала женщина.

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