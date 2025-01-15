Жінку штовхали, завдавали ударів спиною і головою об стіну.

Фото: Рада адвокатів Київської області

У приміщенні Бучанського ТЦК застосували силу до адвокатки Марії Населенко. Про це повідомляє Рада адвокатів Київської області.

Вказується, що 4 січня 2025 року в приміщенні Бучанського ТЦК відбулося побиття адвокатки Марії Населенко — жінки, яка має 3 групу інвалідності (через захворювання, отримане під час військової служби), є волонтеркою та матір’ю 19-річного добровольця, який зараз захищає Україну на фронті.

У Раді адвокатів розповіли, що Марія Населенко надавала правничу допомогу військовозобов’язаному Захару Д., якого утримували у ТЦК без законних підстав. Родичі повідомили захисниці, що у нього відібрали телефон, відмовляли у праві вийти з приміщення й чинили психологічний тиск, змушуючи підписати контракт із небажаним батальйоном. При цьому всі документи про призначення Захара в батальйон «Омега» були на руках.

Марія Населенко спершу прибула до ТЦК ввечері 3 січня 2025 року, проте черговий майор відмовив їй у доступі до клієнта. Він заявив: «Це я так вирішив», — порушивши право на правову допомогу, закріплене в статті 59 Конституції України​.

Далі розповідає сама Марія: «Так як в діях майора вбачались ознаки злочину, я викликала поліцію і звернулась із заявою про вчинення ним злочинів. 3.01.2025 року приблизно о 23.00 прибув наряд СОГ Бучанського ВП №1. Працівники поліції зайшли на територію ТЦК і через деякий час вийшли із заявою нібито підписаною Захаром Д., про те, що він станом на 3.01.2025 не потребує захисту поліції та послуг адвоката, а послуги адвоката він потребує 4.01.2025 року. Згодом родичі повідомили, що заява була написана іншим почерком, ніж це робив Захар. А станом на 4 січня 2025 Захара вже взагалі вивезли з приміщення ТЦК (тобто його так звана «заява» була обманом з боку працівників ТЦК). Але про це я дізналась потім».

«Наступного ранку адвокатка повернулася до ТЦК, проте ситуація загострилася. Черговий пропустив її на територію, і вже в приміщенні до неї підійшов майор Чайкин (тепер він представився як начальник адміністративного відділу Бучанського ТЦК). Як свідчить сама Марія Населенко, в лівій руці вона тримала телефон, оскільки перед цим спілкувалась зі знайомою по Вайберу, а в правій руці – теку з адвокатськими документами. Втім, майор почав агресивно викручувати їй руку, кричачи, що зйомка в ТЦК заборонена. Він штовхав її до стіни, завдавав ударів спиною і головою об стіну», — зазначили в Раді адвокатів.

Кульмінація насильства настала, коли майор відібрав у жінки телефон, фактично побоями змусивши її назвати пароль доступу до нього. У телефоні зберігалися документи, що містять адвокатську таємницю. «Так як у мене на хребті було зроблено три операції (одна з них – на шийному відділу хребта, сам шийний відділ хребта зібраний з металевої конструкції), у мене від удару об стіну потемніло в очах і я втратила сили тримати телефон в руці», — зазначила адвокатка.

Крім того, у коридорі ТЦК в цей час знаходилися інші військові (за словами Марії, усього було близько 5 осіб). Як розповіла адвокатка, вони цинічно робили вигляд, що проходять повз, але при цьому «випадково» штовхали її, дозволяючи ситуації виглядати як групове знущання.

Марія зазначає, що працівники ТЦК не лише били її, а й висловлювали принизливі коментарі. «Мене били, штовхали, і я відчувала себе наче футбольний м’яч, який перекидали між собою військові», — розповідає адвокатка. Її запитання: «Хіба заради цього мій син добровольцем пішов на фронт?», «Чому мій син – «на нулі», а дорослі чоловіки б’ють адвокаток? Хіба за таке гинуть молоді хлопці у війні з Росією?» — лише ще більше розлютили нападників​.

Після того як адвокатку виштовхали на вулицю, вона знайшла в собі сили дійти до автомобіля. «Я викликала карету швидкої допомоги та поліцію. Медпрацівники швидкої допомоги надавши першу невідкладну допомогу одразу госпіталізували мене до лікарні. До центральної районної лікарні прибули працівники поліції, де опитали мене, прийняли заяву про злочин, згодом допитали мене як потерпілу особу. Але все, про що я думала тоді, – це про сором, приниження, беззахисність, самотність та те, що через війну я залишилася без синів, які могли б мене захистити від побиття особами, одягнених у військову форму», — розповіла жінка.

Марія Населенко спочатку відмовилась від госпіталізації, але згодом лікарі діагностували погіршення її стану, що може вимагати повторної операції на хребті.

Наразі вона перебуває на лікуванні, втратила можливість працювати, а її адвокатська діяльність тимчасово припинена через фізичний та емоційний стан​​.

За словами голови Ради адвокатів Київської області Петра Бойка, у діях майора Чайкина наявні ознаки кількох кримінальних правопорушень. Найбільш кричущими є:

Перешкоджання діяльності адвоката (ст. 397 КК України): недопуск до клієнта, насильницькі дії та порушення адвокатської таємниці.

Умисне завдання ударів і побоїв (ст. 126 КК України): фізичне насильство щодо адвокатки.

Зловживання владою (ст. 364 КК України): перевищення службових повноважень​.

«Цей інцидент цинічно порушує права адвоката», — наголошує Петро Бойко​.

Рада адвокатів Київської області звернулася до Державного бюро розслідувань із закликом до негайного розслідування. Серед доказів — медичні довідки, заява самої адвокатки та свідчення про інші правопорушення з боку працівників ТЦК.

У Раді додали, що триматимуть на контролі цей інцидент.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Харкові співробітники ТЦК застосували силу до адвокатки.

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