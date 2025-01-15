Женщину толкали, наносили удары спиной и головой о стену.

Фото: Совет адвокатов Киевской области

В помещении Бучанского ТЦК применили силу к адвокату Марии Населенко. Об этом сообщает Совет адвокатов Киевской области.

Указывается, что 4 января 2025 года в помещении Бучанского ТЦК произошло избиение адвоката Марии Населенко — женщины, которая имеет 3 группу инвалидности (из-за заболевания, полученного во время военной службы), является волонтером и матерью 19-летнего добровольца, который сейчас защищает Украину на фронте.

В Совете адвокатов рассказали, что Мария Населенко оказывала юридическую помощь военнообязанному Захару Д., который содержался в ТЦК без законных оснований. Родственники сообщили защитнице, что у него отобрали телефон, отказывали в праве выйти из помещения и оказывали психологическое давление, заставляя подписать контракт с нежелательным батальоном. При этом все документы о назначении Захара в батальон Омега были на руках.

Мария Населенко сначала прибыла в ТЦК вечером 3 января 2025, однако очередной майор отказал ей в доступе к клиенту. Он заявил: «Это я так решил», — нарушив право на правовую помощь, закрепленное в статье 59 Конституции Украины.

Далее рассказывает сама Мария: «Поскольку в действиях майора усматривались признаки преступления, я вызвала полицию и обратилась с заявлением о совершении им преступлений. 3.01.2025 года примерно в 23.00 прибыл наряд СОГ Бучанского ОП №1. Сотрудники полиции зашли на территорию ТЦК и через некоторое время вышли с заявлением якобы подписанным Захаром Д., о том, что он по состоянию на 3.01.2025 не нуждается в защите полиции и услуг адвоката, а услуги адвоката он нуждается в 4.01.2025 году. Со временем родственники сообщили, что заявление было написано другим почерком, чем это делал Захар. А по состоянию на 4 января 2025 года Захара уже вообще вывезли из помещения ТЦК (т.е. его так называемое «заявление» было обманом со стороны работников ТЦК). Но об этом я узнала потом.

«На следующее утро адвокат вернулась в ТЦК, однако ситуация обострилась. Дежурный пропустил ее на территорию, и уже в помещении к ней подошел майор Чайкин (теперь он представился в качестве начальника административного отдела Бучанского ТЦК). Как говорит сама Мария Населенко, в левой руке она держала телефон, поскольку перед этим общалась со знакомой по Вайберу, а в правой руке – папку с адвокатскими документами. Впрочем, майор принялся агрессивно выкручивать ей руку, крича, что съемка в ТЦК запрещена. Он толкал ее к стене, наносил удары спиной и головой о стену», — отметили в Совете адвокатов.

Кульминация насилия наступила, когда майор отобрал у женщины телефон, фактически побоями заставив ее назвать пароль доступа к нему. В телефоне хранились документы, содержащие адвокатскую тайну. «Так как у меня на позвоночнике было сделано три операции (одна из них – на шейном отделе позвоночника, сам шейный отдел позвоночника собран из металлической конструкции), у меня от удара о стену потемнело в глазах и я потеряла силы держать телефон в руке», – отметила адвокат.

Кроме того, в коридоре ТЦК в настоящее время находились другие военные (по словам Марии, всего было около 5 человек). Как рассказала адвокат, они цинично делали вид проходящих мимо, но при этом «случайно» толкали ее, позволяя ситуации выглядеть как групповое издевательство.

Мария отмечает, что работники ТЦК не только избивали ее, но и высказывали унизительные комментарии. «Меня били, толкали, и я чувствовала себя как футбольный мяч, который опрокидывали между собой военные», — рассказывает адвокат. Ее вопрос: «Разве ради этого мой сын добровольцем ушел на фронт?», «Почему мой сын – «на нуле», а взрослые мужчины избивают адвокатов? Разве за это гибнут молодые ребята в войне с Россией?» — только еще больше разозлили нападающих.

После того как адвоката вытолкали на улицу, она нашла в себе силы дойти до автомобиля. «Я вызвала карету скорой помощи и полицию. Медработники скорой помощи, оказав первую неотложную помощь, сразу госпитализировали меня в больницу. В центральную районную больницу прибыли сотрудники полиции, где опросили меня, приняли заявление о преступлении, впоследствии допросили меня как потерпевшего. Но все, о чем я думала тогда, – это стыд, унижение, беззащитность, одиночество и то, что из-за войны я осталась без сыновей, которые могли бы меня защитить от избиения лицами, одетыми в военную форму», — рассказала женщина.

Мария Населенко сначала отказалась от госпитализации, но затем врачи диагностировали ухудшение ее состояния, что может потребовать повторной операции на позвоночнике.

В настоящее время она находится на лечении, упустила возможность работать, а ее адвокатская деятельность временно прекращена из-за физического и эмоционального состояния.

По словам председателя Совета адвокатов Киевской области Петра Бойко, в действиях майора Чайкина имеются признаки нескольких уголовных правонарушений. Наиболее вопиющими являются:

Препятствование деятельности адвоката (ст. 397 УК Украины): недопуск к клиенту, насильственные действия и нарушение адвокатской тайны.

Умышленное нанесение ударов и побоев (ст. 126 УК Украины): физическое насилие в отношении адвоката.

Злоупотребление властью (ст. 364 УК Украины): превышение служебных полномочий.

«Этот инцидент цинично нарушает права адвоката», — отмечает Петр Бойко.

Совет адвокатов Киевской области обратился в Государственное бюро расследований с призывом к немедленному расследованию. Среди доказательств медицинские справки, заявление самой адвоката и свидетельства о других правонарушениях со стороны работников ТЦК.

В Совете добавили, что будут контролировать этот инцидент.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Харькове сотрудники ТЦК применили силу к адвокату.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.