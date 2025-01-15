Родные пропавших без вести теперь могут получить отсрочку от мобилизации

Кабмин решил проблему с отсрочками для одной из категорий.

Родственники лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, теперь могут получить отсрочку от мобилизации. Соответствующее постановление, устранившее юридическую коллизию, приняло Кабинет министров. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Ранее в МВД поступало большое количество жалоб. Дело в том, что основанием для получения отсрочки было решение суда о признании лица пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Однако правовая процедура принятия такого решения судом действующим законодательством не предусмотрена. Поэтому родные лиц, пропавших без вести, были лишены возможности получить отсрочку.

После вступления в законную силу постановления, процедура получения отсрочки для семей лиц, пропавших без вести, будет приведена в соответствие с требованиями профильного Закона, благодаря замене требования о предоставлении судебного решения о признании лица пропавшей без вести на выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести (то есть родным нужно будет получить выписку из Реестра вместо решения суда).

К категории лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, в частности:

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) пропали без вести во время защиты и действия военного положения;

женщины и мужчины (или опекуны), воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого (таких) ребенка (детей) признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке для пропавших без вести родственников военнослужащих.

Добавим, что Президент подписал закон о раскрытии банковской тайны для установления опеки над имуществом пропавших без вести.

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