В Киеве на Крещатике вспыхнула электрическая подстанция — КГГА

В Киеве по улице Крещатик, 15 занялась электрическая подстанция. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Соответствующие службы работают на месте.
Ожидается бригада ДТЭК для получения допуска к тушению.
ОБНОВЛЕНО:
Пожар на электроподстанции по ул. Крещатик локализован. Временно без электроэнергии остались жители четырех жилых домов.
Специалисты работают над восстановлением. Свет потребителям будет возвращен ориентировочно в течение 4 часов.
Как известно, по Украине начали вводить экстренные отключения света из-за атаки РФ в среду, 15 января.
«Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения», – рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
из-за массированной ракетной атаки аварийные отключения уже применили Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
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