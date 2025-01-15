В Киеве на Крещатике вспыхнула электрическая подстанция — КГГА

Соответствующие службы работают на месте.

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В Киеве по улице Крещатик, 15 занялась электрическая подстанция. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Соответствующие службы работают на месте.

Ожидается бригада ДТЭК для получения допуска к тушению.

ОБНОВЛЕНО:

Пожар на электроподстанции по ул. Крещатик локализован. Временно без электроэнергии остались жители четырех жилых домов.

Специалисты работают над восстановлением. Свет потребителям будет возвращен ориентировочно в течение 4 часов.

Как известно, по Украине начали вводить экстренные отключения света из-за атаки РФ в среду, 15 января.

«Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения», – рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

из-за массированной ракетной атаки аварийные отключения уже применили Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

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