Дональд Трамп заявил о создании нового агентства для сбора доходов из иностранных источников

Служба внешних доходов поможет в сборе доходов от пошлин, которые он обещал ввести.

Дональд Трамп, избранный президент США, заявил о намерении создать новое государственное агентство под названием «Служба внешних доходов». Цель – обеспечение сбора пошлин, налогов и всех доходов, поступающих из зарубежных источников. Об этом сообщает CNN.

«Слишком долго мы полагались на обложение наших Великих Людей с помощью Внутренней налоговой службы (IRS). Благодаря мягким и плачевным торговым сделкам американская экономика обеспечивала рост и процветание всему миру, облагая налогами самих себя. Пора это изменить. Сегодня я объявляю, что создаю СЛУЖБУ ВНЕШНИХ ДОХОДОВ для сбора наших пошлин, тарифов и всех доходов, поступающих из иностранных источников», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что США начнут взимать плату с зарабатывающих на них с помощью торговли. Теперь страны начнут платить «свою справедливую долю».

Трамп заявил, что планирует создать это агентство 20 января – в день, когда он официально вступит в должность президента во второй раз.

«20 января 2025 г. станет датой рождения Службы внешних доходов. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!» – резюмировал избранный американский президент.

По данным издания, Дональд Трамп заявил о намерении значительно повысить тарифы на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая с первого дня администрации. СМИ отмечают, что такая политика может существенно увеличить затраты как на американский бизнес, так и на потребителей.

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