Зеленский поручил не уменьшать состав специалистов, которые требуются Воздушным Силам ВСУ

Президент отреагировал на информацию о переводе из Воздушных Сил в сухопутные бригады.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Воздушным Силам ВСУ после заявлений о переводе военнослужащих в пехоту. Об этом он сообщил во время вечернего обращения.

По словам Главы государства, у него был отдельный разговор с командующим Воздушными Силами из-за возмущения и обсуждения темы переводов.

«Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным Силам для выполнения боевых задач — нашей авиации, ПВО и мобильным огневым группам», — заявил Президент.

14 января в СМИ начала появляться информация о том, что военнослужащих Воздушных Сил начали переводить в сухопутные бригады. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отреагировал на эту информацию.

Кроме того, в Воздушных Силах заявили, что авиаинженеры не будут переводить в другие подразделения.

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