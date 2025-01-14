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Зеленський доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним Силам ЗСУ

21:36, 14 січня 2025
Президент відреагував на інформацію про переведення з Повітряних Сил в сухопутні бригади.
Зеленський доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним Силам ЗСУ
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Президент України Володимир Зеленський дав доручення Повітряним Силам ЗСУ після заяв щодо переведення військовослужбовців у піхоту.  Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

За словами Глави держави,  він мав окрему розмову з командувачем Повітряних Сил через обурення та обговорення теми переведень.

«Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним Силам для виконання бойових завдань — нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам», — заявив Президент.

14 січня у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що військовослужбовців Повітряних Сил почали переводити в сухопутні бригади. Генеральний штаб Збройних Сил України відреагував на цю інформацію. 

Крім того, у Повітряних Силах заявили, що авіаінженерів не будуть переводити в інші підрозділи.

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ЗСУ військові армія Володимир Зеленський

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