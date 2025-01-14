Зеленський доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним Силам ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський дав доручення Повітряним Силам ЗСУ після заяв щодо переведення військовослужбовців у піхоту. Про це він повідомив під час вечірнього звернення.
За словами Глави держави, він мав окрему розмову з командувачем Повітряних Сил через обурення та обговорення теми переведень.
«Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним Силам для виконання бойових завдань — нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам», — заявив Президент.
14 січня у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що військовослужбовців Повітряних Сил почали переводити в сухопутні бригади. Генеральний штаб Збройних Сил України відреагував на цю інформацію.
Крім того, у Повітряних Силах заявили, що авіаінженерів не будуть переводити в інші підрозділи.
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