Зеленський доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним Силам ЗСУ

Президент відреагував на інформацію про переведення з Повітряних Сил в сухопутні бригади.

Президент України Володимир Зеленський дав доручення Повітряним Силам ЗСУ після заяв щодо переведення військовослужбовців у піхоту. Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

За словами Глави держави, він мав окрему розмову з командувачем Повітряних Сил через обурення та обговорення теми переведень.

«Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним Силам для виконання бойових завдань — нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам», — заявив Президент.

14 січня у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що військовослужбовців Повітряних Сил почали переводити в сухопутні бригади. Генеральний штаб Збройних Сил України відреагував на цю інформацію.

Крім того, у Повітряних Силах заявили, що авіаінженерів не будуть переводити в інші підрозділи.