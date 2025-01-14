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У Повітряних Силах заявили, що авіаінженерів не будуть переводити в інші підрозділи

18:29, 14 січня 2025
Повітряні Сили ЗСУ обіцяють не переводити в інші війська фахівців, яким важко знайти заміну.
У Повітряних Силах заявили, що авіаінженерів не будуть переводити в інші підрозділи
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14 січня у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що військовослужбовців Повітряних Сил почали переводити в сухопутні бригади. Генеральний штаб Збройних Сил України відреагував на цю інформацію. 

Переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ здійснюватись не будуть. Про це заявив виконувач обов'язків командувача Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Він наголосив, що це стосується й інших дефіцитних у Повітряних Силах спеціальностей.

Також не йдеться про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців, знайти заміну яким обʼєктивно важко.

«Ситуація на фронті дійсно вимагає непростих рішень від вищого військового керівництва, зокрема це стосується і переведення в підрозділи інших родів та видів ЗСУ військовослужбовців Повітряних Сил», — зазначив Кривоножко.

За його словами, Повітряні Сили уже не перший рік посилюють бойових побратимів на передовій, передусім це стосується підрозділів, які готуються на базі Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил, і воюють на найгарячіших напрямках фронту.

Крім того, відповідно до прийнятих рішень, Повітряні Сили поетапно переводять в сухопутні підрозділи визначену кількість особового складу для посилення бригад на лінії фронту. Втім, це не буде стосуватись саме дефіцитних спеціальностей й фахівців, які задіяні для виконання завдань бойовою авіацією.

«Зазначу, ми постійно проводимо роботу щодо посилення наших підрозділів зенітних ракетних військ, удосконалюємо систему роботи мобільних вогневих груп, підвищуємо ефективність застосування  авіаційної компоненти, і такий розвиток Повітряних Сил буде продовжуватись.

Я дякую усім, хто боронить країну, забезпечує результат і, на землі, і в небі! Учора ввечері наші пілоти, разом із побратимами з Сил оборони продемонстрували свою рішучість, мужність та професіоналізм знищуючи об’єкти противника. Боронимо країну разом! Сьогодні від кожного з нас залежить майбутнє України», — зазначив очільник Повітряних Сил.

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ЗСУ військові військовослужбовці військова служба

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