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ВПО пояснили, як отримати субсидію на оренду житла

07:36, 15 січня 2025
Українцям пояснили, як розраховується розмір субсидії для ВПО та як її оформити.
ВПО пояснили, як отримати субсидію на оренду житла
Фото: okhtyrkamr.gov.ua
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В Україні з 29 січня запрацює новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла.

Це частина Зимової підтримки, спрямованої на допомогу українським родинам у складні зимові місяці. Це комплексний пакет нових і вже наявних програм, які роблять допомогу доступнішою для всіх, хто її потребує.

Як розраховується розмір субсидії та як її оформити – дивіться інфографіці:

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субсидія

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