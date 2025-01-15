ВПО пояснили, як отримати субсидію на оренду житла

Українцям пояснили, як розраховується розмір субсидії для ВПО та як її оформити.

Фото: okhtyrkamr.gov.ua

В Україні з 29 січня запрацює новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла.

Це частина Зимової підтримки, спрямованої на допомогу українським родинам у складні зимові місяці. Це комплексний пакет нових і вже наявних програм, які роблять допомогу доступнішою для всіх, хто її потребує.

Як розраховується розмір субсидії та як її оформити – дивіться інфографіці:

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