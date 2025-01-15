У Києві судитимуть 11 осіб за збут наркотиків і сутенерство під час комендантської години

У Києві судитимуть учасників злочинної організації, які під час комендантської години збували важкі наркотики та перевозили повій.

Фото: Поліція Києва

У Києві судитимуть 11 осіб, які входили до злочинної організації, що діяла під час комендантської години. Фігуранти організовували збут важких наркотиків, таких як кокаїн, МДМА та амфетамін, а також перевозили повій. Для безперешкодної діяльності учасники групи використовували фіктивні перепустки волонтерів і журналістів, що дозволяли їм обходити обмеження. Про це повідомила поліція Києва.

Серед фігурантів — 37-річний організатор, мешканець Київщини, а також військовослужбовець, працівник держекоінспекції та поліцейський. Наркобізнес здійснювався через месенджери, де реклама пропонувала доставку наркотиків та повій. Кур’єри використовували перепустки, щоб доставляти товар до клієнтів, маскуючи наркотики у різнокольорових пакетиках.

Під час обшуків у фігурантів було вилучено наркотики, гроші, мобільні телефони та банківські картки. Обвинуваченим висунуто обвинувачення за створення та участь у злочинній організації, незаконний збут наркотиків і психотропів, а також сутенерство. За ці злочини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Справу передано до суду.

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