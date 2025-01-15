В Киеве будут судить 11 человек за сбыт наркотиков и сутенерство во время комендантского часа

В Киеве будут судить участников преступной организации, которые во время комендантского часа сбывали тяжелые наркотики и перевозили проституток.

Фото: Полиция Киева

В Киеве будут судить 11 человек, которые входили в преступную организацию, действовавшую во время комендантского часа. Фигуранты организовывали сбыт тяжелых наркотиков, таких как кокаин, МДМА и амфетамин, а также перевозили проституток. Для беспрепятственной деятельности участники группы использовали фиктивные пропуска волонтеров и журналистов, позволявшие им обходить ограничения. Об этом сообщила полиция Киева.

Среди фигурантов - 37-летний организатор, житель Киевской области, а также военнослужащий, работник госэкоинспекции и полицейский. Наркобизнес осуществлялся через мессенджеры, где реклама предлагала доставку наркотиков и проституток. Курьеры использовали пропуска, чтобы доставлять товар к клиентам, маскируя наркотики в разноцветных пакетиках.

Во время обысков у фигурантов были изъяты наркотики, деньги, мобильные телефоны и банковские карты. Обвиняемым предъявлено обвинение за создание и участие в преступной организации, незаконный сбыт наркотиков и психотропов, а также сутенерство. За эти преступления им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Дело передано в суд.

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