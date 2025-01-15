Открывать аптеки в селах станет проще – Правительство утвердило изменения

Упрощения будут способствовать открытию большего количества аптек в отдаленных населенных пунктах, что позволит облегчить доступ к лекарствам для местных жителей.

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Кабинет Министров Украины принял важные изменения в лицензионные условия, облегчающие требования к помещениям для открытия аптек в сельской местности. Согласно новым правилам, для получения лицензии на открытие аптеки достаточно лишь зонировать пространство в соответствии с требованиями, без необходимости проводить сложные архитектурные перестройки. Это значительно облегчит предпринимателям процесс выбора и обустройства помещений для аптек, а также позволит снизить расходы на аренду или ремонт. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Изменения стали частью реализации Указа Президента Украины №483 «О мерах по обеспечению доступности медицинской и реабилитационной помощи в сельской местности», целью которого является улучшение доступа к лекарствам для жителей отдаленных регионов.

Основные изменения:

Минимальная площадь торгового зала для аптек в поселках уменьшена с 13,5 м² до 11 м². Общая площадь аптеки остается неизменной - 30 м².

Для аптек в селах исчезли требования по отдельным помещениям для хранения лекарственных средств и комнат для работников. Теперь достаточно выделить торговую зону площадью не менее 6 м² в пределах общей площади помещения (не менее 18 м²).

На сегодня в Украине только 11% сел имеют аптечные учреждения, что значительно усложняет доступ к медикаментам. Министерство здравоохранения Украины активно работает над другими инициативами для улучшения ситуации, в частности запуском мобильных аптечных пунктов и сотрудничеством с Укрпочтой для доставки лекарств в отдаленные регионы.

С 2025 года все аптеки должны отпускать лекарства по программе реимбурсации «Доступные лекарства», что также поможет обеспечить доступность лекарственных средств для населения.

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