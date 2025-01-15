В Киевской области чиновник погорел на взятке за выдачу согласительных документов

Фигурант задержан при получении неправомерной выгоды.

В Киевской области правоохранители задержали чиновника, требовавшего неправомерную выгоду за получение согласительных документов.

Как сообщила полиция Киевской области, начальник одного из отделов Макаровского сельсовета Киевской области требовал и получил неправомерную выгоду в 2 200 долларов за выдачу согласительных документов для градостроительной документации.

Фигурант был задержан при получении неправомерной выгоды.

Следователи полиции Киевской области, при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

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