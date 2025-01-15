На Київщині посадовець погорів на хабарі за видачу погоджувальних документів

Фігуранта затримано під час отримання неправомірної вигоди.

На Київщині правоохоронці затримали посадовця, який вимагав неправомірну вигоду за отримання погоджувальних документів.

Як повідомила поліція Київської області, начальник одного з відділів Макарівської селищної ради Київської області вимагав та отримав неправомірну вигоду у 2 200 доларів за видачу погоджувальних документів для містобудівної документації.

Фігуранта затримано під час отримання неправомірної вигоди.

Слідчі поліції Київської області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

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