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Володимир Зеленський опублікував нове відео допиту полоненого північнокорейського солдата

18:05, 14 січня 2025
Наразі триває спілкування полонених солдатів із Північної Кореї з українськими слідчими.
Володимир Зеленський опублікував нове відео допиту полоненого північнокорейського солдата
Скріншот відео
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Президент України Володимир Зеленський опублікував відео спілкування з полоненим солдатом КНДР. Нещодавно ЗСУ захопили його у полон в ході бойових дій.

На відео у північнокорейця запитують, коли він потрапив у полон до ЗСУ. На що чоловік відповідає, що не пам'ятає. За його словами, він пам'ятає лише що був бій, у якому його залишили побратими і він декілька днів був сам.

«Мене поранило, а після бою був відступ. Оскільки мене поранило то не міг пересуватись. І десь так 3-5 днів був сам. Потім війська України знайшли мене», - каже він.

За словами полоненого, у РФ йому видали документи, однак у них було не його ім'я та було відсутнє фото. Він також розповів, що у Росії їх навчали, як брати у полон українських полонених.

За словами Президента, наразі встановлюються факти та перевіряються деталі щодо полоненого.

«Світ знатиме повну правду про те, як Росія використовує таких хлопців, які росли в повному інформаційному вакуумі, взагалі нічого не знають про Україну та використовуються Росією виключно для того, щоб продовжити та розширити цю війну. Тільки Росії потрібна ця війна. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції. Вдячний і всім у світі, хто допомагає нам берегти життя людей і нашу незалежність», - вказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що розвідка Піденної Кореї підтвердила, що Україна захопила в полон двох північнокорейських солдатів і розкрила нові подробиці їхнього допиту.

Крім того,  Україна готова передавати північнокорейському лідеру Кім Чен Ину полонених військовослужбовців з КНДР, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в РФ.

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військові полонені полон допит КНДР Володимир Зеленський

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